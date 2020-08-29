В Пулково в субботу нет отмененных рейсов, три задерживаются

В субботу, 29 августа, в аэропорту Петербурга с задержкой вылетят три рейса. Все - внутренние, сообщается на сайте Пулково.
Опоздают с вылетом самолеты в Иваново, Тамбов и Надым.
Отмененных рейсов сегодня не обозначено.
В четверг, 27 августа, также не было ни одного отмененного рейса. В пятницу обошлось без отмен, однако 4 рейса задержали.
На текущей неделе вылеты из петербургской воздушной гавани стали выполняться ближе к расписанию, тогда как во время карантина и несколько недель после его отмены в расписании было множество рейсов Canceled.