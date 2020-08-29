В Пулково в субботу нет отмененных рейсов, три задерживаются

В субботу, 29 августа, в аэропорту Петербурга с задержкой вылетят три рейса. Все - внутренние, сообщается на сайте Пулково.

Опоздают с вылетом самолеты в Иваново, Тамбов и Надым.

Отмененных рейсов сегодня не обозначено.

В четверг, 27 августа, также не было ни одного отмененного рейса. В пятницу обошлось без отмен, однако 4 рейса задержали.

На текущей неделе вылеты из петербургской воздушной гавани стали выполняться ближе к расписанию, тогда как во время карантина и несколько недель после его отмены в расписании было множество рейсов Canceled.