Врачи из Берлина рассказали, как себя чувствует Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный пока остается в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление врачей из клиники Charité.

Его состояние стабильно, с небольшими улучшениями. Угрозы жизни сейчас нет.

Медики отмечают, что пока прогнозы о последствиях отравления давать рано.

Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Борт срочно приземлился в Омске. В больнице этого города Навальный провел два дня, после чего жена политика настояла на его перевозке в Германию. Немецкие специалисты считают, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.