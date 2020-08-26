Минобороны: Дедовщина в армии искоренена

В российской армии полностью искоренены понятия дедовщина и казарменное хулиганство. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполо.

По его словам, это произошло благодаря соблюдению уставного порядка. Также снизилось количество воинских преступлений.

Наведение порядка в войсках повлияло и на желание молодых парней идти на срочную службу.

Между тем, ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Точенов не может подтвердить такое заявление от представителя Минобороны.

По данным СПЧ, жалобы от солдат все еще поступают, хоть число грубых нарушений снизилось.

Точенов указал, что ситуация в армии и вправду стала лучше, по сравнению с девяностыми. Однако до искоренения этих явлений еще нужно пройти некоторый путь, добавил он.