Собчак заработала больше всех в Instagram

Телеведущая и блогер Ксения Собчак заработала на рекламе в российском Instagram 1,48 млн долларов. Она возглавила рейтинг Forbes по самым высокооплачиваемым инстаблогерам второй раз подряд.

В тройку лидеров также попали певица Плина Гагарина (890 тыс. долларов) и ведущая и блогер Ида Галич (850 тыс.).

В первой пятерке: телеведущая Ксения Бородина, заработавшая 770 тыс. долларов и блогер Алина Левда, получившая 760 тыс.

В топ-10 также находятся телеведущая и блогер Настя Ивлеева и блогер Валерия Чекалина (по 610 тыс.), телеведущая Регина Тодоренко и певица Елена Темникова (по 600 тыс.).

Замыкает десятку единственный мужчина в списке: боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (600 тыс. долларов).