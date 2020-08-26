Тарифы на ЖКУ будут расти для петербуржцев медленнее инфляции

Губернатор Александр Беглов направил в Федеральную антимонопольную службу предложение установить максимальный индекс изменения платы горожан за коммунальные услуги в размере 3,5%. В 2021 году для петербуржцев сохранится минимальный темп роста тарифов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Официальное решение ФАС появится до декабря.

Новые тарифы после этого установит правительство Санкт-Петербурга и они вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Как уточнили чиновники, рост тарифов происходит в нашем городе медленнее, чем в других областях. К тому же он ниже уровня инфляции.