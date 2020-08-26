На участке КАД ограничат движение

Продолжаются ремонтные работы на Кольцевой автодороге. Сегодня ночью они будут вестись на участке внутреннего кольца между Софийской улицей и Пулковским шоссе. Там запретят проезд по двум полосам движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники уточняют, что на асфальте прокатаны колеи - их ликвидируют.

Проезд будет закрыт по двум полосам с 29 августа по 10 сентября 2020 года.

Проехать можно будет только по первой и второй полосам, но со скоростью до 50 км/ч.

Ремонтники будут работать днем и ночью. На срок работ может повлиять погода.