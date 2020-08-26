На Петроградке почти закрасили "двор Нельсона"

Сотрудники коммунальных служб закрашивают граффити во дворе дома на улице Полозова в Петроградском районе. Там находится стрит-арт, сообщает телеграм-канал «Петроградская диаспора».

Уличный художник Нельсон Искандарян превратил двор дома в арт-объект, но не все жители дома были готовы принять такое искусство. На голосовании было решено избавиться от граффити.

Сегодня началось обновление фасададома - рабочие покрывают рисунки однотонной краской.

Поэт и музыкант Искандарян работал над проектом во дворе с 2011 года. Он живет в подвале рядом с домом.

Сам автор, комментируя уничтожение его творения, сказал, что ему "истерически смешно от происходящего".