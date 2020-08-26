Суд конфисковал у норвежца конверты с волосами

Суд в Петербурге конфисковал у норвежского ученого Иргена Томассена 76 конвертов с образцами волос. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Инцидент на границе произошел два года назад. Томассен следовал из Пулково в Норвегию и у него изъяли конверты с волосами - по три волоска в каждом.

Волосы принадлежали студентам медуниверситета в Архангельске. Там ученый изучал рацион коренных жителей Севера.

Вывезти их из РФ нужно было для анализа в шотландской лаборатории.

Он хотел проанализировать их на специальном оборудовании в Шотландии.

Экспертиза пришла к выводы, что человеческие волосы не имеют рыночной стоимости, однако их все равно посчитали незадекларированным товаром. Томассен их не декларировал.

По решению суда, конверты изъяты.