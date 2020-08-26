Каждое десятое кафе Петербурга закрылось за время карантина

Больше всего ресторанов закрылось на улицах Жуковского и Некрасова. Также произошли закрытия на Белинского и Рубинштейна, сообщает Colliers International.
В целом, 15 заведений общепита закрылись с мая по август.
На улице Жуковского закрылось шесть кафе и баров, на Некрасова — пять.
Владельцы этих точек либо не смогли зарабатывать достаточно в формате доставки, либо были вынуждены отказаться от аренды помещений.
Накануне появилась информация, что кафе снова могу закрыть в случае второй волны коронавируса осенью, что не вызвало энтузиазма у владельцев заведений. Однако уже сегодня в Смольном опровергли слухи о новых ограничениях.