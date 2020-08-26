С остановок Петербурга уберут сетки

В этом году в Петербурге появится еще 170 павильонов остановок. В комитете по благоустройству считают, что для новых остановок выбраны наиболее востребованные точки.

Места для новых павильонов выбирали по пожеланиям петербуржцев.

Кроме того, на нескольких остановках сменят каркасы, а также установят стеклянные панели вместо железной сетки.