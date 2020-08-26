Строители метро Петербурга бастуют, заперевшись в шахте

Одна из смен строителей подземки отказывается покидать шахту после ночи работы, требуя зарплаты за два месяца. Забастовка происходит на Ленинском проспекте, передает MR7.

Уточняется, что свои права отстаивают рабочие шахты 841, части «коричневой» ветки.

В «Метрострое», который нанимал строителей, рассказали, что рабочие с сентября будут переведены в другую организацию. Не уточняется, когда им поступят выплаты.

Однако, по данным "Метростроя", пока счета компании заблокированы, перечислить зарплаты невозможно.

Отмечается, что блок поставили фирме после обнаружения задолженностей перед налоговой.