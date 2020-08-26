Петербуржцы выбирают профессию: пальцем в небо

47% жителей Санкт-Петербурга выбрали профессию по случайному стечению обстоятельств. Как пишут аналитики hh.ru, профессию мечты детства получили 15% петербуржцев, еще за 6% решили вопрос родители.

Почти четверть респондентов при выборе оплачиваемого занятия ориентировались на свои увлечения и предпочтения.

Чаще других превращали хобби в доходное дело программисты, дизайнеры и другие техспециалисты. Также работники с фотографией и видео, блогеры, повара, тренеры.

Конечно, такой путь не самый легкий, отмечают специалисты, но около половины выбравших хобби в качестве профессии остались довольны.