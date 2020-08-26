Петербург попал в список самых грязных городов

Рейтинг городов, в которых отмечается очень высокая загрязненность воздуха, возглавили Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом, как пишет РБК, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Весь топ занимают регионы, в которых находятся крупные промышленные производства.

Санкт-Петербург находится на нелестной 35-й строке. В северной столице выбросов 202 тыс. тонн в год. Впрочем, Москва оказалась еще выше в антирейтинге, разместившись на 16-й позиции.

В прошлом году Россия "выбросила" 22 млн тонн грязи в воздух. Металлургия несет большую часть ответственности за эти показатели.