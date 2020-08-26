Эксперты рассказали, как получить невыплаченную пенсию

Чтобы получить не выплаченные по ошибке пенсионные начисления, необходимо подать заявление в ПФР. Как отметил первый зампред социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, необходимо личное присутствие.

В случае, если стаж пенсионера неверно учли, то можно запросить перерасчет в Пенсионном фонде. Если будет найдена ошибка, ПФР сделает перерасчет и осуществит доплату.

Накануне стали известны результаты проверки Счетной палаты. Ведомство пришло к выводу, что около 90 тыс. пенсионеров не были выплачены все положенные средства.

Кроме того, палата обнаружила, что осуществлялись выплаты уже умершим людям.