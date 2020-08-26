Панорамы Петербурга защитят законом

Документ Минкульта РФ на основе проекта КГИОП о культурном наследии Петербурга как города, вероятно, будет принят до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В бумаге систематизируются пути защиты исторических объектов в городе на Неве.

При этом, в комитете отмечают разнородность исторических памятников и архитектурных стилей в Санкт-Петербурге, что иногда создает сложности в составлении общих правил. Так, разные районы города были построены в разное время.

Как бы там ни было, главной задачей документа, несмотря на все сложности, является сохранение исторического облика и панорам Петербурга. Для видов отдельно прописано расстояние, с которого должны сохраниться уникальные очертания, - это 10 км.