Петербуржцев ожидает дождливая среда

В Санкт-Петербурге 26 августа снова будет дождливо и не слишком жарко. Воздух днем прогреется до +20...+21 градуса. Местами пасмурная погода будет проясняться, однако в первой половине дня в северной столице и области вероятнее всего выпадут осадки.

Над городом будет властвовать холодная часть циклона. Ветер будет западный, 4-9 м/с.

Пониженное атмосферное давление сохраняется.

На выходных МЧС по Петербургу предупреждало о нескольких днях, когда возможны грозы. Однако сегодня штормовой погоды не ожидается.