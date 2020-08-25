Метрополитен предоставит скидки некоторым петербуржцам

При оплате проезда некоторые жители северной столицы получат скидку - на каждую поездку. Как сообщили в платежной системе, скидка действует для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка (14 руб.), а также для владельцев Единой карты петербуржца (19 руб.).

Банковскую карту "Мир" использует для оплаты около половины пассажиров метро.

В целом, отметим, около половины платежей в РФ осуществляется безналично. В Петербурге и Ленобласти картами оплатили 59% покупок.