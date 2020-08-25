"Телеграм" поправил белорусский флаг

Мессенджер Telegram дал возможность пользователям поменять белорусский красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», новый эмодзи анимирован.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно в отдельном сообщении отправить официальный флаг.

Напомним, бело-красно-белый флаг, который сейчас использует оппозиция, протестующая против власти Александра Лукашенко, существовал до его прихода к власти.

Протесты в Беларуси начались 9 августа и не утихают уже третью неделю. Власти использовали силы жесткого подавления акций, однако от этого общественное недовольство только возросло.