Ленэнерго грозит крупный штраф, если компания не закрасит граффити с Бодровым и Цоем

За граффити с известными актерами и певцами компания «Ленэнерго» может заплатить серьезный штраф. Как пишут "Невские новости", в пресс-службе компании сообщили, что им поступили документы ГАТИ с требованием удалить муралы.

На Новгородской улице размещен граффити пионера, героя Советского Союза Зины Портновой, на площади Александра Невского - портрет актера Сергея Бодрова, на улице Восстания - изображение музыканта Виктора Цоя.

Если компания не удалит граффити со стен, на нее могут наложить штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Между тем, отметили в пресс-службе "Ленэнерго", эти граффити являются достопримечательностями Санкт-Петербурга и компания не против их размещения на стенах указанных домов.

Не сообщается, рассматривают ли ГАТИ и "Ленэнерго" вариант решения проблемы через суд.