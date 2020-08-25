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"Мертвые души" Пенсионного фонда: сотни миллионов рублей перечислены вникуда

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© Фото: unsplash.com

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Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий.

Пенсионный фонд выплатил умершим россиянам более 377 млн рублей. Как пишет "Коммерсант", об этом стало известно после расследования Счетной палаты, которая обнаружила ошибки в системе начисления пенсий.

Ошибки возникали из-за регистрации СНИЛС и количества счетов, также из-за смены фамилии. За три года ПФР объединил жл 90 тыс. счетов, на которые не начислялись доплаты.

Кроме того, сведения об умерших гражданах иногда доходили в фонд с опозданием и родственники получали средства, которые не должны были начисляться.

Как пишет URA.RU, что касается недополученных пенсий, то обязательства по ним возьмет на себя правительство РФ, отметила руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Финансовый аналитик Виталий Калугин добавил, что ошибки в целом могли привести к потере россиянами около 3 млрд рублей пенсий за два года.

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