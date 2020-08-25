Проекты новой станции метро "Гавань" будут принимать до середины сентября

Смольный объявил конкурс на проект станции метро «Гавань» на Васильевском острове. Стоимость работ не должна превысить 9,97 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Подать заявки на конкурс можно до 15 сентября 2020 года, а закончить проектирование (поэтапно) к 1 декабря 2021 года.

Как сообщалось ранее, станцию "Гавань" планируется построить через 10 лет. Также к 2030 году будет возведена станция "Морской фасад".

Ранее главы Санкт-Петербурга и Ленобласти отмечали, что субъекты нуждаются в единой транспортной инфраструктуре. Регионы уже взаимодействуют в рамках строительства станции метро "Кудрово". Также планируется создание скоростной трамвайной сети в районе Девяткино-Парнас (через Бугры).