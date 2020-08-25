Пулково назвало самый популярный у петербуржцев турецкий город

Аэропорт Пулково назвал самые популярные направления августа. Так, с 10 августа из зарубежных направлений в топ-10 вошла Анталья (на девятом месте), в этот город вылетели свыше 28 тыс. петербуржцев, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На первой строчке популярных направлений находится Москва, за ней Симферополь и Сочи.

Также из северной столицы часто вылетают в Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Анапу и Краснодар. На десятом месте расположился Архангельск.

Среди российских аэропортов Пулково находится на четвертой строке по пассажиропотоку.

Отметим, что в воздушной гавани сегодня, 25 августа, не отменили ни одного рейса, как и накануне, 24 августа.