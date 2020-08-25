Первоклашкам не рекомендуют рюкзаки тяжелее 1,5 кг

Детям нельзя носить слишком тяжелые школьные ранцы. Чем более юн ученик, тем меньше должен весить его рюкзак, отмечают в Роспотребнадзоре.

Для первоклашек и учеников других младших классов сам рюкзак должен весить не больше 700 грамм, а содержимое - не более 1,5 кг.

Для детей постарше рюкзак может быть потяжелее - до килограмма, а учебники и тетрадки с письменными принадлежностями - от 2 кг до 4 кг в зависимости от возраста и комплекции.

Отметим, что несмотря на ежедневный прирост новых больных коронавирусной инфекцией во многих регионах, включая Санкт-Петербург, детей решено отправить в школы на очное обучение с 1 сентября. По рекомендациям правительства РФ, в учебных заведниях и детских садах необходимо будет соблюдать санитарные меры.