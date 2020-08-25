Миллионное лекарство: мать малыша просит Смольный оплатить дорогостоящий препарат

Мать годовалого ребенка просит Смольный обеспечить покупку дорого препарата для ее малыша. Как пишут "Невские новости", Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел дело о тратах на препарат Zolgensma для лечения ребенка.
Врачи после консилиумов рекомендовали ребенку именно этот препарат - его вводят раз в жизни.
В рассмотрении иска участвует комитет финансов Санкт-Петербурга.
Отметим, что необходимый препарат используют при лечении спинальной мышечной атрофии. Его нужно ввести до исполнения двух лет, что в рассматриваемом случае произойдет 4 сентября текущего года.