Миллионное лекарство: мать малыша просит Смольный оплатить дорогостоящий препарат

Мать годовалого ребенка просит Смольный обеспечить покупку дорого препарата для ее малыша. Как пишут "Невские новости", Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел дело о тратах на препарат Zolgensma для лечения ребенка.

Врачи после консилиумов рекомендовали ребенку именно этот препарат - его вводят раз в жизни.

В рассмотрении иска участвует комитет финансов Санкт-Петербурга.

Отметим, что необходимый препарат используют при лечении спинальной мышечной атрофии. Его нужно ввести до исполнения двух лет, что в рассматриваемом случае произойдет 4 сентября текущего года.