Петербуржцы стали больше брать в долг "до зарплаты"

В Санкт-Петербурге в июле количество выданных микрозаймов выросло более чем на 12%. Это один из самых высоких показателей по РФ, однако рост произошел почти по всей стране, пишет АБН.

Так, примерно на такое же число процентов займы выросли в Московской области. Лидерство, по традиции, держит Москва. Там рост составил свыше 13%.

Микрокредитование испытывало не лучшие времена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако сейчас эта сфера финансов начала восстанавливаться.

Во вторник стало известно, что правительство РФ снизило ставку на образовательный кредит - теперь он составит 3% годовых (вместо 8%).

Кабмин предусмотрел также расширенный льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с трех до девяти месяцев с момента окончания обучения. Увеличен и срок погашения кредита на образование: с 10 до 15 лет.