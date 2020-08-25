Пасмурный вторник: берите с собой зонты и дождевики

В северной столице ожидаетсядостаточно теплый, но дождливый вторник, местами возможны грозы.

Синоптики предупреждают, что ветер может быть порывистым, направление - юго-западное.

Затяжного дождя сегодня не ожидается. Воздух прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление будет пониженным.

На прошлой неделе погода баловала петербуржцев - до самого воскресенья держалась аномальная жара (нетипичная для августа в Петербурге погода) без осадков. Однако в субботу МЧС предупредило жителей Петербурга и Ленобласти о надвигающемся грозовом фронте. По данным спасателей, грозы возможны в течение трех дней - с 23 по 25 августа.

МЧС предупреждает, что если вы оказались в грозу на улице, следует обходить стороной деревья и шаткие конструкции. Если вы находитесь дома, лучше закрыть окна и балконные двери.