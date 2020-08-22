У Гостинки снова протестуют

Вдоль Невского проспекта у Гостиного двора собрались жители и гости Петербурга на традиционную субботнюю акцию протеста. Проезжающие мимо автолюбители сигналят в поддержку, сообщает MR7.

Петербуржцы выступают в защиту политика Алексея Навального, который находится в коме и до сих пор неизвестен его точный диагноз. Также протестующие поддерживают активистов, борющихся за сохранение башкирской горы Куштау, а также хабаровчан, которые митингуют уже 43-й день подряд.

Днем 22 августа петербуржцы выходят в одиночные пикеты на Малой Садовой улице и у Гостиного Двора. На акциях присутствуют до полутора сотен человек.

Как сообщает "Росбалт", силовики оцепили Гостиный двор. Там находится около 25 единиц полицейской техники, ОМОНа и Росгвардии.

О задержаниях не сообщается.