Российские медики рассказали о веществах, найденных в крови Навального

Коллектив омской больницы, которая работала с политиком Алексеем Навальным, сообщил, что в крови пациента не обнаружено токсинов.



Как пишет "Город55", оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. При этом в анализе мочи обнаружен алкоголь и кофеин.

В больнице уточнили, что в смывах с рук и на одежде нашли 2-этилгексил дифенил фосфат, который не токсичен.

Результаты анализов переданы сопровождающим Навального.

В настоящее время политика перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи получили от российских весь анамнез и данные анализов. В клинике "Шарите" в Берлине проводится обследование политика.

Напомним, уже второй день Навальный находится в коме.