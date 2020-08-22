Остекленные балконы под угрозой: новый виток "фасадной истории"

В Петербурге могут разобрать все остекленные балконы в жилых домах. Об этом заявил депутат городского ЗакСа Алексей Ковалев.

Сообщается, что вначале, вероятно, останутся без остекления балконы в домах Приморского района.

Демонтаж остекления будет осуществляться за счет собственников жилья и обойдется в несколько тысяч рублей.

Снос балконов не коснется тех, что были возведены законно - по согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Первый прецедент был 19 августа, когда управляющая компания в Приморском районе направила запрос собственникам жилья на Долгоозерной улице и призвала жителей демонтировать остекление самостоятельно.

Напомним, в начале года депутаты Заксобрания приняли закон ("балконную амнистию"), запрещающий штрафовать горожан за самовольное остекление балконов. По большей части, закон был направлен на защиту исторического облика города, а не на дома в спальных районах. В документе указывается, что действия лиц по размещению или устройству дополнительного остекления на фасадной части зданий являются противоправными только в том случае, если работы были проведены после 11 января 2020 года.