Россияне получат добавки к пенсиям в 2020 году

Размер страховых выплат по старости будет увеличен в связи с решением Минтруда. Ведомство опубликовало проект документа, согласно которому увеличится размер прожиточного минимума.

В Совете Федераций пояснили, что увеличение ПМ влечет за собой повышение пенсионных выплат. По проекту документа, увеличивается и ПМ для пенсионеров на 5,3% - до 9 422 руб. (данные для РФ в среднем, в каждом регионе расчет ПМ и, соответственно, пенсий - свой).

При этом, пенсия не может быть ниже прожиточного минимума в каждом субъекте федерации.

В Совфеде пояснили, что 4 млн пожилых людей вРоссии получают пенсии, не дотягивающие до установленного законодательством уровня ПМ. Именно этой категории граждан и начислят автоматическую надбавку.