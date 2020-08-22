МЧС Петербурга предупреждает горожан о грозе в воскресенье

Синоптики сообщают, что в северной столице ночью в субботу и утром воскресенья будут лить дожди, местами – ливни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В некоторых районах Петербурга будут грозы. Порывы ветра днем 23 августа могут быть значительно сильными - до 15 м/с.

По традиции, спасатели напоминают, что в такие дни нужно соблюдать меры предосторожности: не стоит выходить из дома без крайней необходимости, а если пришлось - избегать близкостоящих деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций. Дома стоит закрыть окна и балконные двери.

Отметим, ранее сообщалось, что суббота будет последним жарким днем лета для петербуржцев. С запада надвигается циклон, который сменит солнечную погоду на дождливую и пасмурную.