Из Пулково в субботу не вылетят 15 запланированных рейсов

В Пулково 22 августа отменены 15 внутренних и международных рейсов.

Так, по данным с онлайн-табло воздушной гавани, пассажиры не смогли улететь в Москву, Сочи. Из стран ближнего зарубежья - Ереван, Душанбе, Бишкек. Также отменены борты в Кишинёв и Анталью.

Задержанных самолетов на сегодня нет, остальные запланированные рейсы отправятся по расписанию.

Отметим, что авиакомпания «Россия» продлила продажи билетов по маршруту Петербург — Геленджик —Петербург до конца сентября 2020 года. Планировалось, что выполнять перелёты будет возможно только до середины сентября, однако компания пересмотрела расписание.