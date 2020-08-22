Самолет с Навальным на борту летит из Омска в Берлин

Самолет с политиком Алексеем Навальным вылетел из аэропорта «Омск-Центральный» в Берлин. В Омске он задержался почти на двое суток, пишет "Омск-Информ".

Утром Навального на реанимобиле в сопровождении патрульной машины ДПС перевезли из БСМП №1 в аэропорт.

Транспортировку пациента организовал немецкий фонд Cinema for Peace Foundation. Перевозку и лечение в немецкой клинике оплатили частные лица, друзья Навального.

Жена Навального поблагодарила омских врачей за оказанную помощь и вместе с мужем улетела в Германию.

Накануне главврач Больницы скорой медицинской помощи Омсква Александр Мураховский отметил, что к резкому ухудшению состояния политика и коме могло привести нарушение углеводного баланса (обмена веществ), это был основной рабочий диагноз российских медиков. Ядов в крови пациента обнаружено не было.