В Петербурге стартует вакцинация от гриппа

Смольный сообщил о начале вакцинации петербуржцев от гриппа 24 августа. Первыми привьют детей, беременных и пожилых. Также в первой группе будут медики и учителя.

Можно привиться в обычной поликлинике или в передвижном прививочном пункте (у станций метро, ТЦ и в других "проходных" местах).

Планируется привить 60% живущих в городе (примерно 3,2 млн человек, включая свыше 450 тыс. детей).

Особо отмечается, что важно привиться в условиях возможной второй волны коронавируса.

Власти напоминают, что в системе здравоохранения Петербурга создан резервный фонд на случай новой пандемии: развернуты 3516 коек в 11 городских стационарах, а в ранее перепрофилированных больницах сохранена необходимая инфраструктура. Также в резерве - лекарства, СИЗ и др.