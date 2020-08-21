Навального разрешили перевезти в Германию

Политика Алексея Навального разрешили транспортировать из больницы в Омске в немецкую клинику. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил замглавврача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко.

Немецкие врачи взяли риск на себя, ответив на просьбы родственников. Омские медики не имели более возражений. В настоящее время угрозы жизни Навального нет, считают медики.

Подготовка к транспортировке займет несколько часов.