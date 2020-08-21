На рынке школьного и детсадовского питания обнаружен картельный сговор

Антимонопольщики обнаружили картельный сговор между компаниями, которые участвовали в закупках на поставку питания в школы и детские сады. Общая стоимость контрактов превышает 1,4 млрд руб.

Компании незаконно координировали свои действия, договариваясь в онлайн-переписке. В диалогах отмечалось, какие организации победят в конкретном конкурсе. Ответчики согласовали между собой победителя.

Некоторые компании уже являются фигурантами уголовного дела относительно поставок питания в Колпинском районе.

УФАС Петербурга отмечает, что штраф в случае установления вины компаний может составлять 10-50% от начальной суммы поставки.

Компании поставляют еду в школы и детские сады Выборгского и Приморского районов.