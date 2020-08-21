Врачи омской больницы: Ядов в крови Навального не обнаружено

В организме Алексея Навального не обнаружили яд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Предварительная версия об отравлении психодислептиками все еще является рабочей.



Информацию силовиков об отсутствии ядов в организме Навального подтвердил заместитель главного врача БСМП №1 по медицинской части Анатолий Калиниченко. Медики вообще не считают, что имело место отравление. Он отметил, что диагноз почти готов, но озвучить его пока не может.

Состояние политика все еще тяжелое и транспортировать его в Германию на лечение не разрешают. Жена Навального обратилась с просьбой к Владимиру Путину, чтобы он разрешил перевозку ее мужа.