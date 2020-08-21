Еще три российских города открыты для международных рейсов

Росавиация расширила список городов РФ, откуда можно улететь за рубеж. С 20 августа открыты для зарубежных рейсов Казань, Калининград и Новосибирск, сообщили в Росавиации.

Ранее рейсы летали только из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Пока пандемия коронавируса позволяет россиянам летать только в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию.

Между тем, уточняет "Ъ", пока купить билеты из аэропортов указанных городов нельзя. Вероятно, рейсы появятся в сентябре.

При перелете и нахождении в аэропорту необходимо соблюдать санитарные меры и использовать СИЗ.