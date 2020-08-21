До конца лета часть российских пенсионеров получат выплаты

Пенсионеры, у которых на иждивении есть студенты, до конца августа получат пособие - 1895 рублей. Как отметили в Пенсионном фонде России, выплаты произведутся автоматически, заявление и справка не нужны.

Максимальное число совершеннолетних граждан, находящихся на иждивении, может быть три.

Содержащие отчисленных из вузов не получат выплаты. Также не смогут рассчитывать на пособие опекуны находящихся в академическом отпуске, на заочном или вечернем обучении.