Пулково отменило свыше дюжины рейсов

В Пулково сегодня отменили 13 рейсов. Нельзя долететь в Баку, Душанбе и Ташкент. Также пассажиры не отправятся в Амстердам и Ченду. Границы с этими странами закрыты в связи с пандемией коронавируса.

Часть рейсов в Анталью также отменены. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, это произошло из-за смены расписания - теперь, после восстановления авиасообщения с Турцией, пущены новые рейсы.

Пулково работает в штатном режиме и за сегодня на прилет и вылет намерен обслужить 391 рейс как по российским, так и по международным отправлениям.

В пресс-службе ранее поясняли, что расписание полетов, по которому работает аэропорт, является сезонным и делится летний и зимний периоды. На сегодняшний день аэропорт Пулково работает по летнему расписанию полетов, которое действует с конца марта 2020 года по конец октября 2020 года. Расписание на период формируется в течение полугода до начала его работы.