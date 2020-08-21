Петербуржцев ожидает аномально жаркая погода

Ожидается, что в Петербурге воздух прогреется до +23...+25 градусов. Это аномально теплая погода для текущих чисел августа, сообщил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода особенно радует на фоне прошедших неделей ранее заморозков. Их принес холодных фронт с северных морей.

21 августа в Петербурге будет высокое атмосферное давление и очень тепло.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

Дождей пока не будет. Хотя их обещали ближе к выходным.