Навального не пускают в Германию

Медики считают преждевременным перевозку Алексея Навального. Об этом в своем "Твиттере" сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее словам, запрет на перевозку Навального угрожает его жизни.

Родственники считают, что Навального необходимо перевезти на лечение в Европу. Немецкий фонд Cinema for Peace готов направить в Омск самолет, сообщало AFP.

Кремль не выражал протестов и поддержал идею перевезти политика за границу.

Главный врач БСМП-1 Александр Мураховский отметил, что анализы на вещества отрицательные, пишет "АиФ".

Напомним, об отравлении (это не подтвержденный диагноз, а версия соратников) стало известно накануне. Ухудшение состояния Навального произошло резко - он находился на борту самолета, летевшего из Томсква в столицу. После помещения в больницу Омска и подключения к ИВЛ, политик впал в кому.