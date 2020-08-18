За время пандемии число безработных петербуржцев выросло в разы

В Петербурге на конец июня количество безработных, зарегистрированных службой занятости, достигло почти 92 тыс. человек (около 12 тыс. годом ранее). Такие цифры на заседании городского правительства привел председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

В процентах безработица выросла с 0,4% до 3%.

В Смольном рост зарегистрированных безработных частично связывают с тем, что отмечаться в службе занятости стали те, кто раньше этого не делал, а четыре пятых из вновь зарегистрированных составили люди, которые на самом деле работает в неформальных секторах экономики. Такие граждане получили возможность рассчитывать на пособия от властей.

По последним данным, число безработных в Петербурге все еще продолжает расти и превышает 100 тыс. на август.