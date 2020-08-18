Станцию метро покрасят в цвета "Зенита"

Московское архитектурное бюро Arch Group подготовило дизайн вестибюлей будущей станции метро «Зенит» (сейчас "Новокрестовская"), расположенной в непосредственной близости от «Газпром-Арены». Концепция предполагает оформление в сине-бело-голубых цветах.

Накануне сообщалось, что 2ГИС уже переименовал станцию на своих картах, хотя официально станция еще не называется "Зенит".

Новый облик станция должен быть готов к маю 2021 года, как минимум за месяц до проведения чемпионата Европы по футболу (Евро-2021).

Оплачивать дизайн будет футбольный клуб «Зенит», а выполнять работы - метрополитен, пишет АБН.