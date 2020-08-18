Россиянам разрешили уходить пораньше в свой день рождения

Для того чтобы раньше завершить работу в день рождения, в организации должна существовать подобная традиция. Верховный суд принял решение о раннем уходе с работы после обращения бывшей сотрудницы компании «Волгофарм».

По словам женщины, в организации существовала традиции ухода раньше в день рождения. Однако, когда она поступила так в свой праздник, предупредив начальство, ее было решено уволить - причем не сразу, а лишь через месяц, после проверки.

Работница подала жалобу в областной суд. Иск был удовлетворен частично. Уже после этого решение суда отменили. Тогда женщина пошла в высшие инстанции - Верховный суд, который принял решение в ее пользу.