Гостиницы Петербурга теряют ежемесячно по полмиллиарда рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что туризм в Петербурге серьезно пострадал из-за пандемии, однако бизнес может рассчитывать на туристов из регионов России.

Например, в прошлом году внутренний туризм в Петербург составил 5,5 млн человек. При этом примерно столько же в прошлом году приезжало иностранцев.

Однако, указал Беглов, в период пандемии в туристической сфере зафиксировали падение рынка на 90%. К концу года эта цифра составит около 70%.

Губернатор поручил разработать план восстановления туристической сферы северной столицы.

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнее заявил, что ежемесячная оценка финансовых потерь гостиниц в текущем году составляет 516 млн рублей.