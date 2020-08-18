Беглов назвал среднюю зарплату для петербуржцев

Уровень средней заработной платы в Петербурге за пять месяцев 2020 года вырос на 3,5% и составил 65,3 тыс. руб. Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга, это выше, чем в среднем по РФ.

Между тем, указал глава города, коронавирусная пандемия сильно повлияла на экономику Петербурга, в негативном смысле. Так, оборот розничной торговли снизился на 8,1%. Объем оборота общественного питания снизился на треть.

Индекс промышленного производства в Петербурге снизился за первое полугодие на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, накануне председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко заявил, что, по предварительным оценкам, экономика северной столицы к концу года сократится на 4%. Кроме того, по оценкам Смольного, объём валового регионального продукта в 2020 году составит 4,5 трлн руб.