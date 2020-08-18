Утверждена концепция для дома Басевича

Комитеты Смольного рассмотрели и одобрили концепцию реконструкции дома на Большой Пушкарской, 7. Это дом Басевича, находящийся сейчас в критическом состоянии.

Проект реконструкции предполагает сохранение пяти этажей лицевого флигеля, воссоздание 6-го этажа и мансарды. Планируется восстановить дворовые корпуса дома. Таким образом, будет воссоздан исторический облик всего комплекса.



Отметим, что проект рассматривали уже несколько раз. Дом был построен более века назад. Сейчас он находится в таком состоянии, что восстанавливать его - опасно для самих рабочих.

Существовал также проект сноса дома Басевича и его дальнейшей застройки элитными комплексами.