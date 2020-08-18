Петербург признали самым лучшим для жизни городом

Санкт-Петербург стал лучшим среди других субъектов Российской Федерации по качеству жизни. Такие данные получило агентство «Национальные кредитные рейтинги», сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Смольного Валерий Москаленко.

По его словам, при составлении рейтинга учитывались комфортность проживания, уровень образования, здравоохранения, экологии, возможности реализации человеческого потенциала в науке и творчестве.

Отметим, что ранее Петербург возглавил еще один рейтинг - как самый популярный туристический город России для коротких поездок. Второе место заняла Казань, тройку лидеров замкнул Калининград. Также по данным туроператоров востребованными направлениями являются Москва, Карелия, города Золотого кольца.

Чаще всего россияне берут туры на три дня и две ночи.