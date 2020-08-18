"Сапсан" значительно подешевеет, но только в День знаний

1 сентября в честь Дня знаний билеты на высокоскоростной поезд "Сапсан" можно приобрести со значительной скидкой.

Билет из Петербурга в Москву будет стоить от 1898 рублей, из Петербурга в Нижний Новгород – от 2625 рублей, из Нижнего Новгорода в Москву – от 1048 рублей.

Отметим, что власти решили провести линейки для школьников - отпраздновать 1 сентября с родителями у зданий школ смогут первоклашки и выпускники.

При этом о процессе обучения и связанных с ним санитарных мерах станет известно позже. Пока власти решили только, что меры безопасности будут усилены - санитарный контроль и проверки учеников по утрам на наличие признаков ОРВИ.

Кроме того, не исключается возможность перехода на дистанционный режим в случае роста заболеваемости коронавирусом.